Автомобиль и мотоцикл столкнулись на северо-западе Москвы

В Москве на проспекте Маршала Жукова столкнулись автомобиль и мотоцикл. Кадрами происшествия поделились очевидцы.

В районе аварии затруднено движение. На месте работают сотрудники ДПС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.