Самолет Москва – Калининград сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет "Победы", следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"При выполнении рейса DP265 из Москвы в Калининград командир принял решение о вынужденной посадке в Санкт-Петербурге для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшением его состояния здоровья", – сказала представитель компании.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс Москва – Хабаровск самолет в ночь на 9 июня совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение состояния пассажирки лайнера. Потерпевшую госпитализировали.

До этого самолет, вылетевший в четверг утром из Иркутска в Кызыл, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. На борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров направили в Кызыл резервным бортом.

