Самолет Иркутск – Кызыл совершил экстренную посадку из-за неисправности шасси

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в четверг утром из Иркутска в Кызыл, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "ИрАэро", которой принадлежит борт, не убралась передняя стойка шасси.

Собеседник агентства уточнил, что на борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров направили в Кызыл резервным бортом.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Лайнер осмотрели технические службы.

До этого самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо. Смерть зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.