У самолета Москва – Хабаровск сработал датчик неисправности двигателя

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У самолета Boeing-777, который вылетел из Москвы в Хабаровск, сработал датчик неисправности двигателя. Лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"Boeing-777 рейса Москва – Хабаровск вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда вылетел, после срабатывания датчика неисправности двигателя", – сказал собеседник агентства.

Ранее самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности.