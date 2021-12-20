Самолет Париж – Москва совершил экстренную посадку в Шереметьево

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"Рейс Париж – Москва с датчиком неисправности только что совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет готовится экстренно сесть в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы управления передней стойки шасси и из-за сработавшей сигнализации отказа антипробуксовочной системы.

В начале декабря летевший в Краснодар самолет экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации. В результате инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.