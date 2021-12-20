Airbus A321 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

В Шереметьево готовится экстренно сесть самолет из Парижа с неисправным шасси. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Командир самолета Airbus A321, выполняющий рейс из Парижа, сообщил диспетчерам об отказе системы управления передней стойки шасси и запросил экстренную посадку", – рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, по предварительным данным, на борту сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.

В начале декабря летевший в Краснодар самолет экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации. В результате инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.