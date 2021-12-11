Летевший в Краснодар самолет экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации

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Направлявшийся из Москвы в Краснодар пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика разгерметизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Boeing-737 вылетел из Шереметьева в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины (пилотов. – Прим. ред.). Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что борт успешно совершил посадку через 1 час и 10 минут после срабатывания датчика. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее, 2 декабря, лайнер авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска из-за уведомления бортовых систем об "опасности сваливания" и обледенении двух двигателей. Сажать самолет пришлось на ручном управлении, посадка прошла благополучно. Никто не пострадал.

