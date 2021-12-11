Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержали и отменили 22 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания" в субботу утром, 11 декабря.

Больше всего корректировок внесено в расписание Домодедово. Там задержали 10 рейсов.

В Шереметьево задержали четыре рейса и столько же отменили. Во Внуково отменили три рейса и задержали один.

1 декабря из-за нелетной погоды в столице отменили почти 90 авиарейсов. Причинами стали снегопад и сильный ветер. Последствия снегопада на городских улицах устраняли более 10 тысяч снегоуборщиков.

За день до этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за снегопада застряли около 500 человек. Спустя четыре часа после посадки на рейс в Доминикану его отменили.

Сначала вылет отложили на 8 часов, а когда пассажиры заняли места, тягач не смог сдвинуть лайнер. Людей попросили выйти из самолета.