Самолет Москва – Хабаровск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Фото: depositphotos/ewastudio

Самолет, выполнявший рейс Москва – Хабаровск, в ночь на 9 июня совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение состояния пассажирки лайнера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"В связи с ухудшением самочувствия пассажирки рейс SU-1718 Москва – Хабаровск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажирка была госпитализирована", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что борт "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Лайнер осмотрели технические службы.

До этого самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Пафос, совершил вынужденную посадку в Сочи в связи со смертью пассажира. В полете мужчине 1954 года рождения стало плохо. Смерть зафиксировала бригада медиков, прибывшая в аэропорт по вызову.

