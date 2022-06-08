"Московский патруль": у мужчин при попытке обмена валюты украли 40 миллионов рублей

В Москве у мужчин украли 40 миллионов рублей при попытке обменять валюту. С этой целью потерпевшие пришли в обменный пункт, который работает неофициально. Пострадавшие рассказали правоохранителям, что средства у них украла девушка-кассир.

Согласно же камерам видеонаблюдения, за кассой находился мужчина, а краже участвовал и его сообщник. Правоохранители также выяснили, что полицейских пострадавшие вызвали лишь спустя два часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

