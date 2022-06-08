Следователи выясняют причину обрушения строительных лесов в Москве

Прокуратура Центрального округа взяла под контроль расследование ЧП в Леонтьевском переулке. Там рухнули строительные леса. Произошло это в ходе реконструкции особняка 19 века.

В результате происшествия пострадал один человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.