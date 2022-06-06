СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Курской области со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела поселка Теткино Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбудили по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору"). По данным ведомства, со стороны Украины выпустили не менее 20 выстрелов из артиллерии и минометов по объектам гражданской инфраструктуры. При этом отмечается, что целью Киева было убийство неопределенного круга лиц.

В результате, добавили в СК РФ, были повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через Сейм. Среди мирного населения никто не погиб.

В рамках расследования были назначены необходимые экспертизы.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате обстрела поселка Теткино пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. По его словам, также есть повреждения на территории сахарного завода.

