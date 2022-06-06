Глава Курской области рассказал подробности обстрела села Теткино

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В результате минометного обстрела приграничного с Украиной поселка Теткино никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

По его словам, основной удар наносился по мосту, у него есть повреждения.

"Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", – рассказал Старовойт.

Обстрел села Теткино произошел утром 6 июня. До этого дополнительный контингент ВС РФ, а также вооружения направили на границу Курской области с Украиной. По словам Старовойта, властями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Также в Курской области до 8 июня продлен режим повышенного уровня террористической опасности. По словам главы региона, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

