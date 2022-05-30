Меры безопасности усилили на границе Курской области с Украиной

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дополнительный контингент ВС РФ, а также вооружения направили на границу Курской области с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

"Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок", – сказал Старовойт в ходе оперативного совещания.

По его словам, властями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности проживающих в регионе российских граждан.

С начала спецоперации на Украине населенные пункты Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 мая была обстреляна окраина села Ворожба в Суджанском районе. В результате несколько домов, в том числе здание школы, получили повреждения. Пострадал школьный учитель.

Ранее в Курской области до 8 июня продлили режим повышенного уровня террористической опасности. По словам главы региона, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.

