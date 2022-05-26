Школьный учитель пострадал при обстреле села в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Ворожбе Курской области учитель местной школы пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации", – написал Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил о хлопках в районе населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба в Суджанском районе. Позже он уточнил, что атаке со стороны Украины подверглась окраина Ворожбы. В результате несколько домов, в том числе здание школы, получили повреждения.

24 мая в Курской области продлили режим повышенного уровня террористической опасности. По словам главы региона, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей. Действие режима продлится до 8 июня.

