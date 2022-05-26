Глава Курской области заявил о повреждении нескольких домов в селе Ворожба

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Несколько домов, в том числе здание школы, получили повреждения в селе Ворожба Суджанского района после атаки со стороны Украины. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные отработали цели, но противник все же успел нанести повреждения некоторым домам. Старовойт отметил, что в результате у школы были выбиты стекла.

"По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков под защитой военнослужащих", – подчеркнул губернатор.

Ранее Старовойт рассказал о получении информации о хлопках в Суджанском районе. По его словам, происшествие зафиксировали возле территории населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба.

До этого губернатор Курской области продлил действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 8 июня. Он призвал жителей региона к бдительности. Необходимо сообщать властям об оставленных сумках, подозрительных людях и группах лиц.

