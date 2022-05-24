В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт продлил действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 8 июня.

"Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели – до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей региона к бдительности, сообщать властям об оставленных сумках, подозрительных людях и группах лиц.

Накануне российские системы противовоздушной обороны отразили удар ВСУ в Рыльском районе Курской области. Глава района Андрей Лисман сообщил, что все воздушные цели были уничтожены.

21 мая глава Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле со стороны Украины в поселке Теткино Глушковского района. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, серьезных повреждений нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

