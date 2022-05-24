В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

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В Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 июня. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

"С 14:00 24 мая 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято председателем региональной антитеррористической комиссии и губернатором Александром Богомазом.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ территории Брянской области. По данным следствия, 29 апреля украинские силовики произвели не менее 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 миллиметра по территории пограничной заставы "Белая Березка" в Трубчевском районе.

В результате разрывов артиллерийских мин были повреждены административные здания, общежитие, две единицы специальной техники и ворота ограждения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

