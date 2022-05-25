Один человек пострадал при обстреле села Журавлевка Белгородской области

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Село Журавлевка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. В результате повреждены пять домовладений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший – молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберемся", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

Неделей ранее со стороны Украины было обстреляно село Солохи. Как уточнил тогда Гладков, в результате пострадал один человек. В населенном пункте также произошли разрушения.

25 мая в регионе продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели.

