Глава Курской области сообщил об обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино

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Курский губернатор Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о новом обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино. Он добавил, что информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется.

По словам Старовойта, удары наносились по мосту и местным предприятиям.

Ранее сообщалось, что дополнительный контингент ВС РФ, а также вооружения направили на границу Курской области с Украиной. По словам Старовойта, властями предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности проживающих в регионе российских граждан.

До этого Старовойт рассказал о получении информации о хлопках в Суджанском районе. По его словам, происшествие зафиксировали возле территории населенных пунктов Нижнемахово и Ворожба.

С начала спецоперации на Украине населенные пункты Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Так, 26 мая была обстреляна окраина села Ворожба в Суджанском районе. В результате несколько домов, в том числе здание школы, получили повреждения. Пострадал школьный учитель.

В Курской области до 8 июня продлили режим повышенного уровня террористической опасности. По словам главы региона, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

