Поселок Случевск в Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины – губернатор

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Случевск с территории Украины.

"Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение", – написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана всесторонняя медицинская помощь.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 июня.

Отмечается, что соответствующее решение было принято председателем региональной антитеррористической комиссии и губернатором Александром Богомазом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

