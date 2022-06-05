Украинские войска обстреляли Донецк – СЦКК

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Пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства.

Как уточняется, в Петровском районе Донецка погибли три мирных жителя. Два человека погибли в Ясиноватском районе, а в Горловке ранения получили шесть человек. Кроме того, в Донецке ранены 14 человек.

Ранее Следственный комитет России заявил о начале расследования очередных преступлений вооруженных формирований Украины. По данным представительства ДНР в СЦКК, 31 мая Червоногвардейский район Макеевки ДНР подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В результате погиб ребенок. Также жертвой атаки ВФУ в Макеевке также стала женщина.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад не желает признавать факты пыток и зверств над плененными на Украине российскими военными. Кроме того, по его словам, за рубежом не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя его представителей.

Также Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля с журналистом агентства "Россия сегодня" 17 мая в ЛНР. Уточняется, что обстрел был произведен украинскими военными на дороге Старобельск – Рубежное в ЛНР. В автомобиле в тот момент находились водитель и корреспондент "России сегодня".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.