СК РФ возбудил дело после обстрела машины с российским журналистом в ЛНР

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля с журналистом агентства "Россия сегодня" 17 мая в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием"), частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением профессиональной деятельности")", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел был произведен украинскими военными на дороге Старобельск – Рубежное в ЛНР. В автомобиле в тот момент находились водитель и корреспондент "России сегодня". Последний готовил сюжеты о ходе российской спецоперации на Украине. В настоящее время следователи принимают меры по установлению виновников преступления.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после ранения журналистов RT. 13 мая съемочная группа телеканала попала под обстрел под Докучаевском. В результате ранения получили военкор Валентина Горшенина, операторы, а также мирные жители.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

