СК проверит сведения о преследованиях пророссийски настроенных жителей Харьковской области

18:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет России проверит поступившую информацию о преследовании пророссийски настроенных жителей Харьковской области со стороны украинских националистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие запросит соответствующие сведения у Минобороны РФ для выяснения обстоятельств этих событий, после чего даст им правовую оценку.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил почти 800 уголовных дел о преступлениях киевского режима. Общая сумма заявленных исков составляет около 5 миллиардов рублей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Постпред России при ООН Небензя рассказал о тотальной украинизации
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