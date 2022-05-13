СК проверит сведения о преследованиях пророссийски настроенных жителей Харьковской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России проверит поступившую информацию о преследовании пророссийски настроенных жителей Харьковской области со стороны украинских националистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о незаконных действиях украинских националистов в отношении гражданского населения в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие запросит соответствующие сведения у Минобороны РФ для выяснения обстоятельств этих событий, после чего даст им правовую оценку.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил почти 800 уголовных дел о преступлениях киевского режима. Общая сумма заявленных исков составляет около 5 миллиардов рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

