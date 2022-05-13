МО РФ опубликовало видео с рассказом женщины, которую пытался сжечь украинский националист

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с рассказом жительницы ДНР, которую избил и пытался сжечь в подвале сосед-националист.

"Мы были в подвале с дочкой, когда был налет вэсэушников. <...> Когда мы стали выходить, около двух часов ночи, нам подпалили подвал. Подвал подпалил наш сосед Сендецкий. <...> Дочка выбежала первой, и он бросил в нас флягу с бензином", – рассказала пострадавшая Марьям Абдулова.

Когда Абдулова с дочерью оказались на улице, мужчина вышел навстречу и ударил их: дочь – кастетом в висок, а мать – ногой в тяжелом ботинке.

На вопрос, за что сосед напал на них, пострадавшая ответила, что дело в их русском происхождении.

"За то, что мы русские! "Вы русские, вы русские?" – он спрашивал все время нас", – сказала Абдулова.

В конце марта в Минобороны РФ сообщали об обнаружении в подвалах зданий в Мариуполе тел жертв украинских нацистов. Как отмечали в ведомстве, на телах были следы пыток и вырезанные неонацистские символы и свастика.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

