СК расследует новые обстрелы городов ДНР и ЛНР со стороны украинских формирований

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России заявил о начале расследования очередных преступлений вооруженных формирований Украины, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным представительства ДНР в СЦКК, 31 мая Червоногвардейский район Макеевки ДНР подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате погиб ребенок. Также жертвой атаки ВФУ в Макеевке также стала женщина.

Кроме того, вследствие обстрела украинских боевиков в поселке городского типа Пантелеймоновка ДНР ранены двое подростков.

Помимо этого, по информации МВД ЛНР, 31 мая после обстрела со стороны ВФУ города Стаханова произошло возгорание в доме престарелых. Есть раненые и погибшие.

"Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений, совершенных киевским режимом. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК РФ запросит и изучит сведения Минобороны РФ о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы. По информации СК, в лабораториях были выявлены материалы инструкторов Соединенных Штатов по обучению украинских специалистов работе в данной области.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад не желает признавать факты пыток и зверств над плененными на Украине российскими военными. Кроме того, по его словам, за рубежом не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя его представителей.

Также Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля с журналистом агентства "Россия сегодня" 17 мая в ЛНР. Уточняется, что обстрел был произведен украинскими военными на дороге Старобельск – Рубежное в ЛНР. В автомобиле в тот момент находились водитель и корреспондент "России сегодня".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.