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Следственный комитет России запросит и изучит сведения Минобороны РФ о проведении на Украине биологических исследований по изучению натуральной оспы, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Согласно имеющейся информации, на Украине осуществлялся проект по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц", – говорится в сообщении.

По информации СК, в лабораториях были выявлены материалы инструкторов Соединенных Штатов по обучению украинских специалистов работе в данной области.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что обезьянья оспа была занесена из Нигерии, где функционируют минимум четыре американских биолаборатории. При этом Минобороны призвало Всемирную организацию здравоохранения ввиду большого числа случаев нарушения Соединенными Штатами требований биологической безопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов провести расследование работы американских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его итогах.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.