Пожар в загородном отеле в Ленинградской области ликвидирован

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Пожар в загородном отеле в поселке Энколово в Ленинградской области потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава. По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку.