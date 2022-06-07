Загородный отель загорелся в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Пожар произошел в загородном отеле в поселке Энколово в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает "Интерфакс".

По данным ведомства, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован.

Отмечается, что в тушении задействованы 23 человека и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава. По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку.