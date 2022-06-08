Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с машиной Миронова в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москвач"

После ДТП с машиной руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова в центре Москвы собралось много народу. Об этом Москве 24 рассказал очевидец события.

По его словам, пожилые женщины сильно ругались на водителя.

Пострадавшего несколько раз пытались поднять, однако не смогли этого сделать, так как ему было больно. Очевидец отметил, что женщины защищали потерпевшего, говоря, что нельзя трогать человека после травмы.

"И вот только после того, как скорая приехала, его на носилках смогли поднять. Он был в сознании, разговаривал", – поведал свидетель произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Позже Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства.

Позднее Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. Депутат добавил, что велосипедиста госпитализировали. Он также пообещал следить за его здоровьем.

