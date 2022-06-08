Очевидец рассказал о первых минутах после ДТП с машиной Миронова в центре Москвы

20:33
Фото: телеграм-канал "Москвач"
После ДТП с машиной руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова в центре Москвы собралось много народу. Об этом Москве 24 рассказал очевидец события.
По его словам, пожилые женщины сильно ругались на водителя.
Пострадавшего несколько раз пытались поднять, однако не смогли этого сделать, так как ему было больно. Очевидец отметил, что женщины защищали потерпевшего, говоря, что нельзя трогать человека после травмы.
"И вот только после того, как скорая приехала, его на носилках смогли поднять. Он был в сознании, разговаривал", – поведал свидетель произошедшего.
Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Позже Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства.
Позднее Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. Депутат добавил, что велосипедиста госпитализировали. Он также пообещал следить за его здоровьем.
Миронов сообщил, что будет следить за состоянием пострадавшего в ДТП с участием его машины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: