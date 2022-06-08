Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке

Автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке, сообщается в эфире телеканала Москва 24.

По предварительной информации, пострадал курьер. На место происшествия направлена скорая помощь.

В департаменте транспорта Москвы подтвердили информацию об инциденте.

"На улице Сретенке в районе дома 19 автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются", – указали в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что на месте происшествия работают экстренные службы. Движение не затруднено.

Накануне сообщалось о ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло на Новом Арбате в Москве. Одним из пострадавших назвали сенатора Мохмада Ахмадова, однако впоследствии в верхней палате парламента не подтвердили эту информацию.