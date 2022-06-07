Женщина на BMW сбила стоявшего на проезжей части мужчину в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Женщина сбила водителя, который вышел из автомобиля и стоял на проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 28-летняя женщина на BMW столкнулась со стоящим на улице Крылатской автомобилем и наехала на водителя, который стоял на проезжей части из-за произошедшего ранее ДТП.

Мужчина погиб на месте.

"Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. Авария произошла в 13:30 7 июня, в результате некоторые вагоны сошли с рельсов. В ДТП погибли два машиниста и водитель грузовика. На месте работают полиция, пожарные и врачи.

