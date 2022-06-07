Несколько автомобилей столкнулись на Крылатской улице в Москве

Несколько автомобилей столкнулись в районе дома 15 на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за аварии затруднено движение в сторону центра.

Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на Новом Арбате в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Уточняется, что авария случилась в районе площади Свободной России. Там столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и автомобиль такси. По предварительным данным, пострадали два человека.

