ДТП с участием четырех авто произошло на Новом Арбате в Москве

Фото: телеграм-канал Shot

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Новом Арбате в Москве, сообщает телеканал Москва 24.

Уточняется, что авария случилась в районе площади Свободной России. Там столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и автомобиль такси. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ряда популярных телеграм-каналов, среди пострадавших – член Совфеда Мохмад Ахмадов. По предварительной информации, сенатор от Чеченской Республики получил перелом пальца руки. Также у врачей есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее певец Олег Абрамов пострадал в аварии в Московской области. На первом километре дороги Пятницкое шоссе – СНТ "Благовещенское" Porsche, за рулем которого был 35-летний житель Новгородской области, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. Водитель транспортного средства скончался.

