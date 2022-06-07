Человек пострадал при столкновении поезда с бульдозером под Челябинском

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Грузовой поезд и бульдозер столкнулись в Челябинской области. Об этом со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщает РИА Новости

По данным надзорного ведомства, пострадал водитель спецтехники. Инцидент произошел накануне вечером на железнодорожном пути станции Флюсовая. Во время ЧП бульдозер проводил работы на соседнем железнодорожном пути.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку исполнения трудового законодательства, а также законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги поезд столкнулся с автомобилем каршеринга. Машина заехала на переезд на красный свет. В результате ДТП погибла девушка.

До этого два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье. Движение на участке Мыс Астафьева – Находка на несколько часов было приостановлено.