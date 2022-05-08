Электричка столкнулась с машиной на переезде у станции Ивантеевка

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Поезд столкнулся с автомобилем каршеринга на железнодорожном переезде Ивантеевка Ярославского направления Московской железной дороги, сообщает газета "Известия".

По информации издания, машина заехала на переезд на красный свет. В результате ДТП погибла девушка.

Ранее машина и грузовой поезд столкнулись на переезде в Подмосковье. Ситуация не повлияла на движение других поездов.