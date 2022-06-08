Миронов подтвердил, что находился в машине в момент аварии в центре Москвы

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Сергей Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Об этом лидер партии "Справедливая Россия" написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами. По его словам, после происшествия водитель автомобиля вышел и увидел, что у велосипедиста травма ноги.



"Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других", – пояснил Миронов.

Депутат поблагодарил скорую помощь, которая приехала "в считанные минуты" и оказала помощь пострадавшему.

Миронов добавил, что велосипедиста госпитализировали.

"Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", – заключил лидер фракции "Справедливая Россия".

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Позже пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства.

