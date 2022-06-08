Грузовик въехал в "КамАЗ" коммунальщиков на Дмитровском шоссе

В Москве на Дмитровском шоссе грузовик въехал в "КамАЗ" коммунальщиков. Одна из машин очень сильно повреждена, у нее полностью смяло кабину.

На месте работают скорая, полиция и аварийный службы. В районе аварии сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.