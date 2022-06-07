Один человек пострадал при взрыве в ресторане в центре Херсона

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В ресторане "Ностальжи" в центре Херсона произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области в телеграм-канале.

Уточняется, что ресторан расположен по адресу Старообрядческая улица, дом 10.

"Пострадал один человек, ему уже оказана помощь", – говорится в сообщении.

В ВГА добавили, что на месте происшествия работают городские оперативные службы.

25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Около 1,5 тысячи человек в Херсоне подали заявления на получение российского гражданства.

Это стало возможным после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

