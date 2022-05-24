Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона

Фото: РИА Новости/Свет
Работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
Он уточнил, что заминирован выход в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами.
Стремоусов рассказал, что сейчас открыть торговый порт "практически нереально", торговое судоходство по Днепру также приостановлено. Разблокируют порт, когда Николаевскую область полностью защитят от украинских нацистов, пообещал чиновник.
Ранее власти Херсонской области намерены просить разместить в регионе российскую военную базу. Это должно стать гарантией безопасности, поскольку именно российская армия защищает регион от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.
Кроме того, русский язык получит в регионе статус государственного. Он станет основным языком делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения. По словам Стремоусова, на русском языке также будет вестись обучение в школах и вузах, однако по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России.
До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Бивалютную зону ввели в Херсонской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: