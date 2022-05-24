Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона

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Работа Херсонского торгового порта заблокирована, поскольку украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Он уточнил, что заминирован выход в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами.

Стремоусов рассказал, что сейчас открыть торговый порт "практически нереально", торговое судоходство по Днепру также приостановлено. Разблокируют порт, когда Николаевскую область полностью защитят от украинских нацистов, пообещал чиновник.

Ранее власти Херсонской области намерены просить разместить в регионе российскую военную базу. Это должно стать гарантией безопасности, поскольку именно российская армия защищает регион от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.

Кроме того, русский язык получит в регионе статус государственного. Он станет основным языком делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения. По словам Стремоусова, на русском языке также будет вестись обучение в школах и вузах, однако по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России.

До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

