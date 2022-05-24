В Херсонской области выступили за размещение в регионе российской военной базы

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Власти Херсонской области намерены просить разместить в регионе российскую военную базу, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, это должно стать гарантией безопасности, поскольку именно российская армия защищает регион от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население", – сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Кроме того, русский язык получит в регионе статус государственного. Он станет основным языком делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения. По по словам Стремоусова, на русском языке также будет вестись обучение в школах и вузах, однако по желанию родителей могут быть сформированы украинские классы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России.

До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.

