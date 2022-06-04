Порядка 1,5 тысячи человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне

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Заявление на получение гражданства России подали порядка 1,5 тысячи человек в Херсоне, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Указ вступает в силу со дня его подписания. По сути он вносит поправки в указ, предоставляющий аналогичный упрощенный порядок жителям ДНР и ЛНР.

Рассмотрение документов и принятие решений по вопросам вступления в гражданство РФ для таких лиц будет осуществляться в срок не более трех месяцев с момента подачи заявления.

