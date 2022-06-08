Более 10 человек погибли при схождении поезда с рельсов в Иране – СМИ

08:55 (обновлено 08.06.2022 09:50)
Фото: isna.ir
Поезд, следовавший из иранского Мешхеда в Йезд, сошел с рельсов. В результате 13 человек погибли, около 50 получили травмы, сообщает местное агентство Tasnim.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Позднее местные СМИ сообщили, что число погибших увеличилось до 17. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой.
Ранее сообщалось, что скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате некоторые вагоны сошли с рельсов. В аварии погибли два машиниста и водитель грузовика.
До этого около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. На место происшествия тогда выезжал министр транспорта Словакии Андрей Долежал.
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