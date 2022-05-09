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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Krone Zeitung.

Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Мюнхендорф. В результате погибли как минимум два человека. Еще порядка 15 человек пострадали. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы, а также волонтеры.

Ранее, в начале апреля, на юге Венгрии пять человек погибли в результате столкновения поезда и грузового фургона. Больше 10 человек пострадали. Все жертвы аварии находились в фургоне, они направлялись на работу.

