Порядка 95 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе – СМИ

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Два пассажирских поезда столкнулись в Тунисе. В результате порядка 95 человек пострадали, некоторые были госпитализированы, сообщил телеканал NessmaTV.

На место происшествия уже прибыли девять машин скорой помощи. О причинах аварии пока ничего не известно. По данным телеканала, первый поезд возвращался из курортного города Бордж Седрия в Тунис, а второй направлялся в депо в районе Джебель Джалуд.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись в метрополитене иранского Тегерана. По данным экстренных служб, инцидент был зарегистрирован в районе Читгар. В результате пострадали 10 человек, один из них находился в критическом состоянии.

