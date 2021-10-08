33 человека пострадали при столкновении двух поездов в Тунисе – СМИ

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Не менее 33 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Тунисе. Об этом сообщает агентство TAP.

Ранее местное радио Mosaique FM сообщило, что авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны. Там пригородная электричка совершила столкновение с поездом.

Как уточнил агентству TAP официальный представитель железных дорог страны Хасан аль-Миади, столкновение произошло на станции Мегрин-Риад.

"В результате пострадали 33 человека", – подтвердил спикер.

Он рассказал, что большинство пострадавших получили различные ушибы и порезы.

В данный момент начато расследование причин случившегося.

До этого два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы.

По словам вице-премьера Чехии Карела Гавличека, причиной столкновения могла стать невнимательность одного из машинистов.