33 человека пострадали при столкновении двух поездов в Тунисе – СМИ

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Фото: depositphotos/shanin
Не менее 33 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Тунисе. Об этом сообщает агентство TAP.
Ранее местное радио Mosaique FM сообщило, что авария произошла в районе вокзала города Бен-Арус на севере страны. Там пригородная электричка совершила столкновение с поездом.
Как уточнил агентству TAP официальный представитель железных дорог страны Хасан аль-Миади, столкновение произошло на станции Мегрин-Риад.
"В результате пострадали 33 человека", – подтвердил спикер.
Он рассказал, что большинство пострадавших получили различные ушибы и порезы.
В данный момент начато расследование причин случившегося.
До этого два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии. В результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы.
По словам вице-премьера Чехии Карела Гавличека, причиной столкновения могла стать невнимательность одного из машинистов.
В Чехии два пассажира погибли при столкновении поездов
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