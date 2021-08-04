Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

Фото: телеграм-канал "Hue"

Два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домажлице в Чехии, сообщил представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

"У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда", – приводит его слова ТАСС.

Понцар отметил, что в результате произошедшего два человека погибли, семеро получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек получили различные травмы.

"Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков", – добавил Понцар.

7 июля сообщалось, что не менее 30 человек стали жертвами столкновения двух поездов на юге Пакистана. Отмечалось, что авария произошла в районе города Готки в провинции Синд.

