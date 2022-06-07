В Херсоне рассматривают теракт в качестве одной из версий взрыва в ресторане

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Теракт является одной из рассматриваемых полицией причин взрыва в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Происшествием занимается полиция. Целенаправленность взрыва – это теракт или, может быть, баллон газовый взорвался. Мы не знаем, будем выяснять", – приводит его слова ТАСС.

Взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" в центре Херсона по адресу Старообрядческая улица, дом 10, днем 7 июня.

В результате ЧП пострадал один человек. По данным СМИ, им оказался сотрудник заведения.

