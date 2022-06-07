В Польше заявили, что антироссийские санкции грозят катастрофой Балтийскому морю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек заявил, что антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю из-за возможного выхода из строя оборудования на очистных сооружениях городов и сбрасывания неочищенных вод в реки.
Уточняется, что весной МВД Польши запретило работу 35 фирм, которые подозреваются в связях с российским капиталом. В их число попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, занимающаяся очисткой и транспортировкой канализационных стоков. Ее услугами пользуются сотни организаций в стране.
"Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа", – сказал Дудек в беседе с изданием Onet.pl.
До этого Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике". Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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