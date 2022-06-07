Уголовное дело возбудили по факту убийства ребенка в Нижнем Новгороде

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Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"...по факту убийства 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", – указали в СК.

По версии следствия, трагедия произошла 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района Нижнего Новгорода. Подозреваемым в совершении нападения назван 13-летний подросток, впоследствии скрывшийся с места происшествия.

Местонахождение подозреваемого было оперативно установлено, в настоящий момент он задержан и помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

В Следственном комитете сообщили, что нападавший и жертва были знакомы. По предварительной информации, поводом для убийства стали личные конфликты.

В конце мая сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") после обнаружения сумки с телом ребенка на дне реки в Ростове-на-Дону.

